El 112 recibe 28 llamadas por las lluvias en el sur de Catalunya hasta las 19 horas

El 112 de Catalunya recibe 28 llamadas por las lluvias hasta las 19 horas - 112 CATALUNYA

Illa dice que está "pendiente de la evolución" de las lluvias y pide precaución

TARRAGONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 19 horas un total de 28 llamadas por 15 incidentes relacionados con las lluvias que este domingo por la tarde afectan las comarcas del sur de Catalunya.

La mayoría de llamadas se han recibido en las comarcas de Tarragona del Baix Ebre (12) y el Montsià (10), y desde los municipios de Xerta y Amposta, informa el 112 en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Además, el Servei Català de Trànsit ha informado vía 'X' que la carretera N-340 entre La Ràpita y Amposta (Tarragona) está cortada desde las 17 horas en ambos sentidos por la presencia de charcos de agua.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado vía 'X' que está "pendiente de la evolución de las lluvias torrenciales previstas" y ha pedido precaución y evitar desplazamientos innecesarios, así como actividades en el exterior.

LLUVIA "BASTANTE ESTÁTICA"

Por su lado, Protecció Civil y el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) han explicado que el máximo de intensidad de lluvia en las Terres de l'Ebre (Tarragona) se espera durante la noche y de manera "bastante estática".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios el jefe del Área de Predicción del SMC, Santi Segalà, junto a la jefa de guardia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), Rosa Mata, que ha descartado suspender la actividad lectiva este lunes alegando que si hace falta lanzar una nueva alerta, lo harán "de buena mañana".

También ha pedido evitar al máximo la movilidad, sobre todo de las 20 horas hasta las 2 de la madrugada, y no acercarse a zonas con riesgo de inundación.

Asimismo, Bombers de la Generalitat no ha trabajado hasta las 19 horas en ninguna emergencia destacada derivada de las lluvias este domingo, según ha informado el cuerpo en un mensaje de 'X' recogido por Europa Press.