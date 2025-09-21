El 112 recibe 413 llamadas por las lluvias hasta las 19.30 de este domingo en Catalunya

Europa Press Catalunya
Publicado: domingo, 21 septiembre 2025 19:54

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 413 llamadas hasta las 19.30 de este domingo, y que han generado 235 expedientes abiertos relacionados con las lluvias intensas en Catalunya.

La mayoría de llamadas han sido desde las comarcas del Vallès Occidental (Barcelona), un 39,57%, el Bages (Barcelona), un 16,31%, y la Selva (Girona), con un 12,83%, informa el 112 este domingo en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Por su lado, los Bombers de la Generalitat han atendido de 17 a 19 horas 118 nuevos avisos, la mayoría en las regiones metropolitanas norte y sur por inundaciones y caídas de árboles.

