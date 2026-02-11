El 112 recibe 829 llamadas por el viento en Catalunya hasta este miércoles a las 16 horas

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 829 llamadas por el episodio de viento en Catalunya hasta las 16 horas de este miércoles, según ha informado el 112 en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Por comarcas, el Barcelonès (Barcelona) es donde se han recibido más llamadas (265), seguida del Vallès Occidental (Barcelona), donde se han registrado un total de 143; el Baix Camp (Tarragona), con 67; el Vallès Oriental (Barcelona), con 67, y el Tarragonès (Tarragona) con 66.

Por municipios, Barcelona ha registrado 227 comunicaciones; Terrassa (Barcelona) 46, Tarragona 41, y Castellar del Vallès (Barcelona) 32.