El 112 recibe 875 llamadas hasta las 15 horas de este domingo por el viento en Catalunya

Archivo - Varias personas caminan durante el temporal por viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 15 horas de este domingo un total de 875 llamadas, que han generado 596 expedientes relacionados con el episodio de viento que afecta a Catalunya, ha informado el 112 en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

En cuanto al estado de las carreteras, se ha normalizado en la mayoría de las vías afectadas por la caída de árboles, pero permanecen cortadas la GI-502 en Darnius y una pista asfaltada entre Darnius y Boadella d'Empordà (Girona).

También ha mejorado la situación en las vías afectadas por la nieve, pero continúan cerradas la BV-4024 hacia Coll de Pal (Barcelona) y la C-28 hacia el Port de la Bonaigua (Lleida), y se necesitan cadenas en la C-28 en el Alt d'Àneu (Lleida) y en la L-500 en la Vall de Boí (Lleida).