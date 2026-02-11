El 112 recibe más de 1.000 llamadas por el viento en Catalunya y los Bombers atienden 529 avisos

Archivo - Imagen de recurso de los Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido, hasta las 19.00 horas de este miércoles, un total de 1.058 llamadas por el viento en Catalunya y los Bombers de la Generalitat han atendido 529 avisos hasta la misma hora, según ha informado el 112 en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El Barcelonès es la comarca desde la que más llamadas se han efectuado al 112 (327), seguida del Vallès Occidental (172) y el Vallès Oriental (87), todas en la provincia de Barcelona.

De los 529 avisos atendidos por los Bombers, ninguno ha sido de gravedad, y la mayoría se han concentrado en la zona metropolitana norte de Barcelona, donde los efectivos han gestionado 236 incidentes.