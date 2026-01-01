117 detenidos durante el dispositivo especial por la noche de Fin de Año en Catalunya

Balance de seguridad de la noche de Fin de Año - DEPARTAMENT DE INTERIOR

BARCELONA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

117 personas han sido detenidas en Catalunya en el marco del dispositivo especial desplegado por los Mossos d'Esquadra, con cerca de 1.800 agentes, durante la noche de Fin de Año, entre las 22 horas de este miércoles y las 10 horas de la mañana de este jueves.

Entre los detenidos, 27 han sido por delitos de violencia de género o violencia en el ámbito del hogar, 46 relacionados con delitos contra el patrimonio, 10 por delitos de lesiones, una por delitos contra la libertad sexual y 33 por otros hechos, informa el Departamento de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat en un comunicado este jueves.

Respecto al tráfico, se han realizado un total del 50 controles de alcoholemia y 1.188 lecturas de alcoholemia, en las que se ha denunciado a 65 conductores por vía administrativa y 18 por vía penal, y, además, se han hecho 27 lecturas por drogas, 19 de las cuales han resultado positivas.

BOMBEROS Y 112

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 6.171 llamadas hasta las 9 horas de este jueves para alertar de 4.358 incidentes, un 6,3% más que el año pasado, y la mayoría de ellas, un 27,8%, han sido para pedir asistencia sanitaria, mientras que un 23,4% han sido para alertar de agresiones, un 12,4% por actuaciones incívicas, un 9,2% por problemas de seguridad, un 6,1% para alertar de incendios y rescates de personas y un 6% por robos, entre otros motivos.

El 77,7% de las llamadas se han hecho desde la provincia de Barcelona y la hora que más llamadas ha registrado ha sido las 6 horas de la mañana, con 571 llamadas.

Respecto a los bomberos, han intervenido en una decena de incendios de viviendas, todos ellos resueltos sin consecuencias graves, así como 14 incendios de contenedores, sin simultaneidad en ningún punto.

Además, por lo que respecta a protección civil no se ha registrado ninguna incidencia de gravedad.