Unos 12 catalanes de la Flotilla aterrizan en Barcelona

Archivo - Despedida a la Flotilla eL 31 de agosto - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

Les reciben en privado el conseller Duch y el delegado Carlos Prieto

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

Una docena aproximadamente de miembros catalanes de la Global Sumud Flotilla han aterrizado este lunes sobre las 23.40 en el Aeropuerto de Barcelona: forman parte del grupo deportado por Israel horas antes.

Entre quienes han llegado a Barcelona están la diputada de las CUP en el Parlament Pilar Castillejo; el miembro de la dirección del partido y del Sindicat d'Habitatge de Cassoles, Adrià Plazas; el sindicalista de la CGT Saturnino Mercader y Curro Rodríguez, del Sindicat de Barri del Poble Sec.

Este mismo lunes habían hecho escala en Atenas y se acogieron a la posibilidad de volar directamente a Barcelona, donde está previsto que les reciban en privado el conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, antes de ser recibidos a la salida por la gente que les espera.

COORDINACIÓN GENERALITAT-GOBIERNO

Fuentes del Departament de UE y Acción Exterior han explicado que, en coordinación con el Gobierno, han podido facilitar que los catalanes que quisieran pudieran volar desde Atenas directamente a Barcelona.

El conseller Duch se ha mantenido en contacto con miembros de la Flotilla "y con sus entornos, tanto durante la travesía como partir de la interceptación y detención" por parte de Israel.

El delegado Carlos Prieto, ha destacado en redes sociales que durante todo el proceso han estado permanentemente en contacto con el Ministerio de Exteriores y coordinados con la Generalitat, y ha felicitado "al cónsul general de España en Tel Aviv por su trabajo y al conjunto del cuerpo diplomático del Ministerio".

Este domingo llegaron a España los primeros 21 españoles de la Flotilla deportados por Israel, incluidos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (Comuns) y el concejal de ERC en Barcelona Jordi Coronas.