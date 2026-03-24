12 detenidos en Barcelona tras caer dos redes criminales dedicadas a la 'estafa del router'

Agentes de Guàrdia Urbana de Barcelona y Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Guàrdia Urbana de Barcelona han desarticulado dos redes criminales con 12 detenidos que presuntamente llegaron a estafar a 71 personas con la 'estafa del router', que consiste en contactar con las víctimas haciéndose pasar por el servicio de atención de la empresa de telefonía para obtener datos personales y luego comprar teléfonos de alta gama.

Los estafadores ofrecían como regalo un nuevo router wifi y una vez tenían las credenciales de acceso, contactaban con la operadora suplantando a las víctimas para comprar en su nombre productos de alta gama, que posteriormente eran cobrados a las víctimas sin que lo supieran, informa Policía Nacional en un comunicado este martes.

La investigación se inició en 2024 y a lo largo de esta se ha podido identificar a 14 personas como miembros de los dos grupos que colaboraban entre ellos, cuyas estafas ascienden a más de 120.000 euros en total, por lo que se ha procedido a detener a 12 de ellos.