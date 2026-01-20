12 kilómetros de colas en la Ronda Litoral y en la A-2 entre Cornellà y Pallejà (Barcelona)

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ronda Litoral entre Barcelona y Santa Coloma de Gramenet en sentido sur y la A-2 entre Cornellà de Llobregat y Pallejà en sentido este (Barcelona) acumulan 12 kilómetros de colas este martes desde primera hora.

También hay densidad en la Ronda de Dalt de Barcelona, que registra 10 kilómetros de retenciones, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Siguen cortadas la C-252 entre Vilabertran y Peralada; la GI-644 en Forallac y la GIV-6546 en Palafrugell (Girona) a causa de inundaciones provocadas por el temporal de lluvia.