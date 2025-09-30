13 kilómetros de colas en la B-23 de Barcelona a El Papiol (Barcelona)

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La B-23 entre Barcelona y El Papiol (Barcelona) en sentido norte registra 13 kilómetros de colas este martes por la mañana.

También hay densidad en la A-2 entre Cornellà de Llobregat y Pallejà (Barcelona) en sentido norte con 11 kilómetros de retenciones, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Por otro lado, en la ronda Litoral de Barcelona hay dos carriles cortados entre Barcelona y Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en sentido norte por un accidente que genera 2 kilómetros de colas.