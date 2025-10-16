El 13 Kosmopolis contará con László Krasznahorkai y explorará temas como el cómic, Corea y Galicia

También participarán Chris Ware, Art Spiegelman, Keum Suk Gendry-Kim y Carla Simón

El 13 festival literario Kosmopolis, que se celebra del 22 al 25 de octubre en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), contará con el Premio Nobel de Literatura 2025, László Krasznahorkai, en una edición que explorará temas como el cómic, Corea del Sur y Galicia.

En rueda de prensa este jueves, la directora del CCCB, Judit Carrera, ha afirmado que para esta edición habrá 100 participantes y que se ha contado con la participación de 50 agentes culturales de la ciudad y más de 30 editoriales, bibliotecas universidades y asociaciones de escritores: "Kosmopolis es un proyecto del CCCB pero también un reflejo de la potencia cultural y literaria de la ciudad".

También ha destacado que estarán presentes un total de 13 lenguas y que con ello se quiere "reivindicar el valor político y cultural del multilingüismo que permite ver el mundo desde perspectivas muy diferentes".

La directora del festival y jefa de debate del CCCB, Elisabet Goula, ha señalado que esta edición cuenta con tres ejes --el cómic, la literatura coreana y la literatura gallega--, unidas con un hilo conductor, que es "ir hacia aquello que está aparentemente más marginado o que se había quedado fuera del centro".

CÓMIC

Ha explicado que el primer eje, sobre el cómic, surge de la idea de que "ha dejado de ser un género marginal y ya tiene un pleno reconocimiento como género literario en toda su centralidad", y señala que se ha contado con la colaboración de Ficomic.

El asesor de este eje temático, Xavi Serra, ha dicho que contarán con el autor Art Spiegelman, que con 'Maus' "consiguió que el cómic fuera considerado como una disciplina artística"; así como con Chris Ware, que hará una maratón de dibujo durante 3 horas; y otras figuras como François Mouly, Charles Bruns, Javier Mariscal, María Medem y Ana Galvañ.

COREA

En relación al eje de Corea, la organización ha trabajado junto al Centro Cultural Coreano y se propone explorar la "llegada de esta fuerza cultural de Corea del Sur desde hace años, con música y en la industria audiovisual, pero también presente en la literatura", según señala Goula, quien recuerda que en 2024 fue Nobel de Literatura la escritora surcoreana Han Kang.

La asesora de este eje, Ester Torres-Simón, ha asegurado que el programa pretende dar "voz a una pluralidad de autores y de géneros" y que contará con 5 autoras, todas ellas premios literarios, como Keum Suk Gendry-Kim --autora de 'Mi amigo Kim Jong-un'--, Kim Hye-jin, Yun Ko-eun, Choi Jin-young y Mirinae Lee.

GALICIA

En colaboración con el Consello de Cultura Galego, el CCCB ha dedicado el tercer eje del Kosmopolis a la literatura gallega, ante la "efervescencia cultural y creativa en Galicia" en los últimos años, señala Goula, quien dice que con este eje querían realizar un diálogo entre las dos lenguas, la catalana y la gallega.

La asesora, Paula Cabaleiro, que ha intervenido telemáticamente, ha asegurado que hay muchas similitudes entre Catalunya y su cultura y Galicia, y avanza que habrá una conversación entre la novelista Berta Dávila y la cineasta Carla Simón y el guionista Eduard Sola sobre el apego en la familia; así como entre las novelistas María Reimóndez y Sara Guerrero, entre otras.

OTRAS ACTIVIDADES

También se celebrarán los Diálogos K, conversaciones sobre temas de la literatura y la actualidad, donde se contará el 23 de octubre con Didier Eribon; el 24 con el Nobel László Krasznahorkai, que conversará con Miquel de Palol, y en otra estarán Art Spiegelman y Max; y el 25, Isabella Hammad abordará el arte como una herramienta "indispensable" en contextos de conflicto en 'Hamlet en Palestina'.

Otras figuras destacadas que participarán en estos diálogos son Kapka Kassabova, Corina Oproae, Sigrid Nunez (participación online), José Eduardo Agualusa, Mònica Batet, Núria Bendicho, Adrià Pujol y Juan Pablo Villalobos.

Por último, el festival también cuenta con una actuación de Quimi Portet y un recital de Yásnaya Elena A. Gil; y la instalación 'Ser Ningú' del fotógrafo Aleix Plademunt y el escritor Borja Bagunyà con música de Tarta Relena, así como una instalación sonora comisariada por el equipo de Freesound, en colaboración con Fito Conesa, para celebrar los 20 años de la plataforma.