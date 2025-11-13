13 personas atendidas y un perro muerto por incendio en un edificio en Reus (Tarragona)

Archivo - Unas ambulancias, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atendió este miércoles por la noche a un total de 13 personas afectadas por un incendio en los bajos de un edificio en Reus (Tarragona), donde murió un perro.

El fuego se produjo en la calle Glorieta del Priorat a las 21.22 horas, y de las 13 personas atendidas, dos fueron trasladadas al hospital Sant Joan de Reus, una en estado menos grave y otra en estado leve, mientras que el resto fueron dados de alta 'in situ', con un total de cuatro ambulancias, informan fuentes del SEM a Europa Press.

Por otro lado, los Bombers de la Generalitat acudieron con seis dotaciones para desalojar a algunos de los vecinos, mientras que otros fueron confinados.