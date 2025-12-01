132 muertos en las carreteras catalanas entre enero y noviembre de 2025, el 38% menores de 35 años

Archivo - Un coche de los Mossos y ambulancias del SEM en el lugar de un accidente - @TRANSIT - Archivo

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 132 personas han muerto en 124 accidentes de tráfico en la red viaria interurbana de Catalunya desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de este año, el 38% menores de 35 años, según ha informado este lunes el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Durante el mismo periodo de 2024 perdieron la vida 127 personas en un total de 116 siniestros mortales y en 2019 --año de referencia para el cumplimiento de objetivos-- murieron 167 en 154 accidentes, lo que supone una reducción de un 21% de víctimas mortales y que se cumplen los objetivos del Plan de Seguridad Viaria previsto por el SCT.

En lo que respecta a heridos graves, en los primeros 9 meses del año se han registrado 783, una cifra superior a los 729 del mismo periodo de 2024.

De las 132 víctimas mortales de 2025, 105 eran hombres y 27 eran mujeres, y en lo que respecta a los heridos graves, la proporción es similar: el 75% fueron hombres y el 25% mujeres.

VÍCTIMAS VULNERABLES

El SCT informa de que las víctimas vulnerables --motoristas, viandantes y ciclistas-- representan el 45,5% del total de fallecidos: 42 motoristas, 13 viandantes y 5 ciclistas.

Los motoristas son el colectivo con más muertes, aunque se han registrado 4 menos que el año pasado, mientras que este año han fallecido 5 viandantes más que en el mismo periodo de 2024.

Por eso, el SCT hace un llamamiento a los colectivos vulnerables a tener una mayor percepción del riesgo y de su fragilidad, así como al resto de usuarios, a los que solicita que tengan más prudencia para reducir este número de víctimas.

En lo que respecta a las vías, las carreteras que acumulan más fallecidos son la AP-7 (15), la C-58 (9), la N-II (8) y la A-2 (8), aunque se mantiene la dispersión de la siniestralidad en la red viaria, mientras que la C-12, la N-340 y la C-31 han registrado 4 fallecidos y la C-25, C-17 y C-16, 3 respectivamente.

MÁS JÓVENES

El SCT alerta de que, pese a que la franja que aglutina más fallecidos continúa siendo la de 55 a 64 años, con 26 finados, se ha registrado un aumento de muertes entre los jóvenes.

Hasta el 30 de noviembre de 2025, 50 personas menores de 35 años perdieron la vida en las carreteras catalanas, el 38% del total, lo que supone 14 más que el año pasado: 23 tenían entre 15 y 24 años, 25 tenían entre 25 y 34 años y se registraron 2 fallecimientos en la franja de los 0 a los 14 años.

En cuanto a los días, 62 de los siniestros mortales tuvieron lugar en días laborables, frente a 70 en fines de semana, festivos o vigilia de festivo y operaciones especiales.

Además, el SCT alerta de que las víctimas mortales por accidente de tráfico han aumentado en los primeros 9 meses del año en las demarcaciones de Barcelona y Tarragona.