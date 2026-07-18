140.000 asistentes a la manifestación del Pride en Barcelona según cifras municipales

Collboni y Gal antes de la manifestación - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La manifestación del Pride Barcelona 2026 de este sábado por la tarde ha reunido a unas 140.000 personas, según cifras municipales.

Con el lema 'Todas las realidades, un solo orgullo', ha partido sobre las 18.00 de la plaza Universitat, ha recorrido la Gran Via y ha llegado pasadas las 20 al Arc de Triomf, lugar de lectura del manifiesto y de varios conciertos que se prevén más allá de la medianoche.

Entre los asistentes han estado el alcalde, Jaume Collboni; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; los consellers Albert Dalmau (Presidencia) y Eva Menor (Igualdad); la teniente de alcaldía Maria Eugènia Gay; la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, y la copresidenta de Grupo Verdes/ALE en el Parlamento Europeo Terry Reintke.