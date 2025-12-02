15 detenidos tras el operativo contra una red de tráfico de drogas en Barcelona y Tarragona

Operativo de Mossos y Policía Nacional contra una red de tráfico de drogas en Barcelona y Tarragona - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido a 15 personas en Barcelona y Tarragona tras llevar a cabo un operativo conjunto desde primera hora de este martes contra una presunta red de tráfico de drogas.

En el dispositivo se han realizado 20 entradas y registros en Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Cubelles (Barcelona) y Salou (Tarragona) y se han intervenido armas de fuego, armas blancas, drogas, dinero en efectivo, material informático y telefonía móvil, informan los Mossos en un comunicado.

La organización criminal está presuntamente implicada en varios robos con violencia e intimidación y relacionada con el tráfico de drogas en distintos puntos de la demarcación de Barcelona y Tarragona.

El dispositivo ha contado con la presencia de más de 300 efectivos entre ambos cuerpos policiales y ha sido conducido por agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Metropolitana Sur de los Mossos y apoyado por el Grupo Especial de Intervención (GEI), la Brigada Móvil (Brimo), el Área Regional de Recursos Operativos (Arro), la Unidad Canina y de Drones, la unidad científica y la unidad de seguridad ciudadana, entre otros.

La investigación está bajo secreto de las actuaciones.