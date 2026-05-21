15 dotaciones de Bombers trabajan en un incendio de vegetación agrícola en Vinebre (Tarragona)

Incendio declarado en Vinebre
Incendio declarado en Vinebre - BOMBERS DE LA GENERALITAT
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 21 mayo 2026 18:10
Seguir en

TARRAGONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han desplazado 15 dotaciones, 4 de ellas aéreas, para tratar de apagar un incendio de vegetación agrícola con clapas boscosas que se ha declarado este jueves por la tarde en Vinebre (Tarragona).

Según informan en 'X', el aviso es de las 16.48 horas y el flanco derecho está parcialmente estabilizado con agua y herramientas manuales.

Fuentes del cuerpo explican que es una zona de difícil acceso para las dotaciones terrestres y por eso se han activado los medios aéreos, pero no se prevé que sea un incendio muy complicado de controlar.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado