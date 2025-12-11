15 profesionales educativos de Catalunya pasan la noche en la Conselleria para pedir mejoras laborales

Los profesionales dentro del departamento durante la primera noche de cierre
Los profesionales dentro del departamento durante la primera noche de cierre - USTEC·STES
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 11 diciembre 2025 10:48
BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 profesionales del personal laboral de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat han pasado la noche de este miércoles a este jueves en el interior del departamento para exigir la mejora de sus condiciones laborales y salariales.

Los sindicatos educativos Ustec·Stes, CC.OO., CGT, UGT y Junts (de docentes de religión) anunciaron este miércoles, un "cierre indefinido" en las instalaciones del departamento hasta que no se negocien las mejoras de este personal, y fuentes de Ustec·Stes dicen que se quedarán una segunda noche y "las que hagan falta" hasta que se atiendan sus reclamaciones.

El personal laboral es el de Atención Educativa (PAE), de Administración y Servicios (PAS), el de guarderías y personal laboral docente (profesorado de religión, centros integrados y docentes de Formación Profesional); y con esta acción exigen a la Conselleria el complemento único de 473 euros mensuales a todo el personal laboral del departamento "sin desigualdades salariales internas".

