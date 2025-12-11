15 profesionales educativos de Catalunya pasan la noche en la Conselleria para pedir mejoras laborales

Los profesionales dentro del departamento durante la primera noche de cierre - USTEC·STES

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 profesionales del personal laboral de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat han pasado la noche de este miércoles a este jueves en el interior del departamento para exigir la mejora de sus condiciones laborales y salariales.

Los sindicatos educativos Ustec·Stes, CC.OO., CGT, UGT y Junts (de docentes de religión) anunciaron este miércoles, un "cierre indefinido" en las instalaciones del departamento hasta que no se negocien las mejoras de este personal, y fuentes de Ustec·Stes dicen que se quedarán una segunda noche y "las que hagan falta" hasta que se atiendan sus reclamaciones.

El personal laboral es el de Atención Educativa (PAE), de Administración y Servicios (PAS), el de guarderías y personal laboral docente (profesorado de religión, centros integrados y docentes de Formación Profesional); y con esta acción exigen a la Conselleria el complemento único de 473 euros mensuales a todo el personal laboral del departamento "sin desigualdades salariales internas".