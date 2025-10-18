Unas 150 personas, según Guardia Urbana, se concentran por Palestina en Barcelona

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
Unas 150 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona (GUB), se han concentrado este sábado a mediodía en una protesta a favor de Palestina convocada en la plaza de la Seu de Barcelona por la plataforma PararLaGuerra.
Los concentrados han desplegado una pancarta con el lema 'Per una pau justa i duradera alto el foc definitiu' y también han cargado carteles con el mensaje 'Palestina libre'.
PararLaGuerra ha convocado diversas concentraciones durante este sábado por toda España y una manifestación en Madrid este domingo para reclamar 'Una paz justa y duradera'.