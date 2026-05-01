150 personas se manifiestan el 1 de mayo en Lleida en defensa del trabajador y contra el fascismo

Momento de la manifestación del 1 de mayo en Lleida - UGT LLEIDA

LLEIDA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 150 personas se han manifestado este viernes por las calles de Lleida con motivo del 1 de mayo, con el foco en la lucha contra las guerras y el fascismo, así como en la defensa de los salarios y el derecho a la vivienda.

Convocada por CCOO Lleida y UGT-Terres de Lleida, la movilización ha arrancado a las 12 horas desde la plaza del Treball y ha recorrido las calles de la ciudad pasando por la avenida de Pi i Margall, la calle Magdalena, la calle Major, la plaza Sant Joan y hasta la plaza de la Paeria, donde se ha hecho la lectura del manifiesto final.

Desde los sindicatos se ha reiterado que "la guerra y las crisis no las puede seguir pagando la clase trabajadora", y se ha puesto en valor la movilización como herramienta imprescindible para defender derechos y avanzar hacia una sociedad más justa.