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BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha inaugurado este lunes Fòrum Internacional de Traductors de Literatura Catalana, que reúne por primera vez a casi 150 traductores profesionales que representan más de 30 idiomas y países de origen, con el catalán como lengua vehicular del foro.

Hernández ha dicho que este foro organizado por el IRL en colaboración con el IEC y el CCCB es relevante porque "visibiliza un trabajo a menudo discreto, pero absolutamente imprescindible para la proyección" de la literatura catalana, informa el Departament en un comunicado.

"Hacéis posible que nuestra literatura sea leída en todo el mundo", y ha definido a los traductores como mediadores y prescriptores que acercan los libros a nuevos lectores.

Hernández ha destacado el incremento de la presencia de la literatura catalana en mercados internacionales los últimos años, y que el Govern quiere "seguir impulsando esta proyección con una política cultural sostenida".

Ha defendido que "cada lengua es un patrimonio cultural irremplazable" y que es necesario reivindicar la literatura y la cultura como herramientas de fomento del pensamiento crítico y de comprensión de la complejidad del mundo.

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL COMO MOTOR

El foro se celebra hasta el miércoles en un contexto de crecimiento de las traducciones de la literatura catalana a otros idiomas, que han pasado de 174 títulos publicados en 2007 a más de 380 en 2025.

La literatura infantil y juvenil es motor de este crecimiento, al pasar de 17 a 166 en ese periodo (+876%), y la ficción es el segundo género más traducido, con un crecimiento sostenido y que se ha situado en 2025 con un récord de 125 traducciones.

Los autores más traducidos son Rocio Bonilla (284 traducciones), Mercè Rodoreda (232), Jaume Copons (178), Ramon Llull (162), Salvador Espriu (160), Jaume Cabré (130), Meritxell Martí (123), Jacint Verdaguer (120), Josep Pla (109), Anna Llenas (101), Andreu Martín (100) y Quim Monzó (98).