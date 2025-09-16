15.000 personas valoran la "correcta" recepción de alertas a móviles en Catalunya Central y Girona

GIRONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 15.000 personas de comarcas de la Catalunya Central y Girona han contestado a la encuesta de valoración tras recibir la alerta en sus teléfonos móviles durante el simulacro de Protecció Civil que se ha realizado este martes a las 10 horas, y han informado que han recibido correctamente el mensaje.

Por otro lado, el CAT112 ha informado que el teléfono de emergencias 112 ha recibido 32 llamadas de personas que habían recibido la alerta y desconocían que se trataba de una prueba, informa Protecció Civil en un comunicado.

La directora de Protecció Civil, Marta Cassany, ha afirmado que la prueba de este martes demuestra la importancia de realizar estos ejercicios por el "gran número" de encuestas recibidas, que según ella indica que la ciudadanía valora positivamente la herramienta y participa en las pruebas de forma activa.