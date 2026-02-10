16 kilómetros de colas en la A-2 entre Sant Joan Despí y Martorell (Barcelona) en sentido este

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La A-2 entre Sant Joan Despí y Martorell (Barcelona) en sentido este acumula 16 kilómetros de colas desde este martes a las 6.20 horas.

Así lo ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, donde han señalado que otros dos tramos de la vía están afectados por hasta 51 kilómetros de niebla densa.

En concreto, entre Fondarella y Veciana hay 46 kilómetros afectados y entre Ribera d'Ondara y Veciana (Lleida) hay otros 5 kilómetros.