16 menores atendidos por una mezcla tóxica en la piscina municipal de Rubí (Barcelona)

Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

16 menores, 8 de ellos en estado leve y 8 menos graves, han sido atendidos después de que una mezcla accidental de productos tóxicos haya provocado una reacción de mareos y vómitos en la piscina municipal de Rubí (Barcelona), según ha informado vía X el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha desplazado 10 ambulancias.

Debido a la reacción tóxica se ha desalojado a 80 personas este miércoles por la tarde, aunque la fuga no ha afectado al exterior de las instalaciones, según ha informado Bombers, que ya se ha retirado del servicio tras revisar y ventilar toda la instalación.

Bombers ha desplazado a siete unidades que para realizar trabajos de ventilación en el recinto y como medida preventiva se ha evacuado la piscina, mientras que Protecció Civil ha activado en prealerta el plan Procicat.