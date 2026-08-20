1.600 alumnos participaron en el taller Testimonis a l'Aula del Memorial Democràtic el curso pasado

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BARCELONA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El recurso educativo Testimonis a l'Aula, una iniciativa del Memorial Democràtic, llevó durante el pasado curso 2026-206 la memoria democrática a unos 1.600 alumnos de 80 centros de toda Catalunya.

En un comunicado este jueves, el Govern ha destacado que la cifra consolida el taller como "uno de los principales recursos para promover el conocimiento de la memoria democrática entre las nuevas generaciones".

"El objetivo es ofrecer al alumnado una aproximación rigurosa, vivencial y participativa a los principales episodios de la historia contemporánea, fomentando la reflexión crítica sobre la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos", ha subrayado la Generalitat, que ha afirmado que la voluntad del Memorial Democràtic es continuar fortaleciendo este recursos y ampliar progresivamente su alcance.

El recurso ofrece un catálogo de talleres centrados en diferentes figuras y episodios de la Guerra Civil, el exilio republicano, la deportación a los campos nazis, la resistencia antifranquista, la represión de la dictadura o la lucha por los derechos y las libertades.

Las sesiones son conducidas por testimonios, familiares y descendientes directos, historiadores, periodistas y otros profesionales especializados que comparten con el alumnado experiencias y relatos construidos a partir de fuentes documentales y de la investigación histórica.

MEMORIAL DEMOCRÀTIC

El director del Memorial Democràtic, Jordi Font Agulló, ha destacado en el mismo comunicado que iniciativas como esta contribuyen a preservar el legado de los testimonios y los grandes acontecimientos del siglo XX, "cada vez menos presentes".

También contribuyen, ha asegurado, a "garantizar que las experiencias vinculadas a la guerra, al exilio, la deportación, la represión y la lucha por las libertades sigan interpelando a las nuevas generaciones".

"Poner a los jóvenes en contacto con testimonios, investigadores e historias de vida permite humanizar los grandes procesos históricos y convertir la memoria en una herramienta de conocimiento, reflexión y construcción de ciudadanía", ha concluido.

Entre el catálogo de propuestas de la iniciativa, que se ha llevado a cabo en unos 50 municipios, hay sesiones dedicadas a figuras como Francesc Boix, Joaquim Amat-Pinella, Salvador Puig Antich o Antoni Benaiges.

La propuesta más solicitada este curso ha sido 'Militants de l'antifranquisme: la generació TOP', con 34 reservas; seguida de 'Marcel·lí Garriga i el jurament de Buchenwald: la lluita per la memòria, con 25 reservas, y 'El retratista', con 18.