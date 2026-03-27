162.000 coches salen del área de Barcelona desde las 12 horas de este viernes, un 28% del total

Archivo - Tráfico durante la operación salida de Semana Santa, en la AP-7, a 17 de abril de 2025, en Sant Cugat, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 162.000 vehículos han salido del área metropolitana de Barcelona entre las 12 horas y las 17 horas de este viernes, un 28% de los 580.000 que está previsto que lo hagan hasta las 15 horas de este sábado en la primera fase de la operación salida de Semana Santa, según informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Las carreteras catalanas han registrado diversas incidencias durante la primera fase de la salida de los vehículos, concretamente en la AP-7 entre Cerdanyola y Mollet (Barcelona) hacia Tarragona, donde se han registrado retenciones ed hasta 12 kilómetros, y en la B20 de Barcelona, donde las colas han alcanzado los 9 kilómetros entre les Corts y Valldaura.

No obstante, a las 17.15 horas la circulación ya está completamente abierta en todos sus carriles en ambas vías, y a pesar de que el tráfico es intenso, "la situación es mejor ahora", indican fuentes de Trànsit a Europa Press.