El 18 concurso literario AMIC-Ficcions comienza con más de 400 inscritos en una semana

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 18 Concurso literario AMIC-Ficcions ha comenzado con más de 400 inscritos durante la primera semana aunque el plazo de inscripción finaliza el 28 de enero, informa este martes en un comunicado la Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC).

El objetivo es impulsar la creación literaria y el trabajo en equipo, y el año pasado participaron casi 5.000 estudiantes de segundo ciclo de ESO, Bachillerato y FP de grado medio de Catalunya, Baleares, Comunidad Valenciana y Aragón, y un total de 306 institutos.

AMIC-Ficcions propone a los estudiantes escribir las historias a partir 5 inicios extraídos de diferentes obras propuestas: el primer capítulo se deberá subir a la web el 7 de enero y el concurso acabará el 18 de marzo, fecha límite para entregar el tercer y último capítulo.