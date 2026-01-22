18 kilómetros de colas en la A-2 en sentido este entre Cornellà y Martorell (Barcelona)

Corte de la AP-7 en sentido sur entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, a 21 de enero de 2026, en Martorell, Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La A-2 en sentido este entre Cornellà de Llobregat y Martorell (Barcelona) acumula 18 kilómetros de colas este jueves sobre las 6.53 horas.

Esta incidencia responde al corte de la AP-7 por el accidente ferroviario de Gelida (Barcelona), ya que los desvíos de la carretera se hace por la A-2, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La circulación de vehículos se cortó en la AP-7 en sentido sur a la altura de Martorell (Barcelona) y hasta Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) este miércoles sobre las 18.38 horas por las posibles afectaciones a la vía tras el desprendimiento del muro con el que chocó un tren de la R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona).