184 bomberos y 40 dotaciones continúan trabajando en el incendio de la Bisbal (Girona)

Archivo - Varias personas observan el humo del incendio, en La Bisbal d'Empordà (Girona) - Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

184 bomberos y 40 dotaciones (25 vehículos agua y 15 comandos, además de 2 medios aéreos) continúan trabajando desde primera hora de este lunes en el incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona).

El cuerpo mantiene una vigilancia "activa" de los puntos calientes en el interior del perímetro, han informado los Bombers en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Durante todo el día, los Bombers estarán "muy atentos" a la evolución de la marinada y el calor, que se prevé muy intenso.

Bombers han explicado este domingo que ya han trabajado en el 80 por ciento de los más de 40 kilómetros de perímetro del incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona), que sigue estabilizado.

El hombre detenido por su presunta relación con el incendio iniciado este viernes en la Bisbal d'Empordà (Girona) ha quedado en libertad este domingo tras pasar a disposición judicial de la plaza de guardia del tribunal de instancia de la Bisbal.