184.000 vehículos salen del área de Barcelona hasta las 18 horas por el puente de La Mercè

Archivo - Pantallas de información del Servei Català de Trànsit. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

184.000 vehículos han salido del área metropolitana de Barcelona desde las 12 hasta las 18 horas de este miércoles en el marco de la operación salida por el puente de La Mercè, un 32% de los 580.000 previstos hasta las 15 horas de este jueves, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Trànsit ha anunciado que se restringirá la circulación de camiones en la AP-7 desde L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) hasta Maçanet (Girona) entre las 17.00 y las 22.00 horas de este miércoles, las 10.00 horas y las 14.00 horas del jueves, y los Mossos d'Esquadra desplegarán 1.993 agentes.

En cuanto al retorno, se espera que este domingo regresen 270.000 vehículos a Barcelona y se habilitarán tres carriles adicionales en la AP-7, en el norte desde Llinars del Vallès hasta Montornès del Vallès (Barcelona) y al sur desde Vilafranca del Penedès hasta Molins de Rei (Barcelona), y en la C-32 desde Llavaneres hasta Montgat (Barcelona).