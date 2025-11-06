La 19 Muestra de Cine Árabe y Mediterráneo de Catalunya pone el foco en Palestina

Cartel de la muestra. - MUESTRA DE CINE ÁRABE Y MEDITERRÁNEO

Empieza este jueves en la Filv. (EUROPA PRESS) -

La 19 Muestra de Cine Árabe y Mediterráneo de Catalunya, organizada por Sodepau del 6 al 16 de noviembre, pone el foco en Palestina recuperando su filmografía clásica y proyectando su cine contemporáneo, "que emerge bajo ocupación y documenta la lucha de este pueblo asediado".

Así lo ha explicado la directora de la Muestra, Txell Bragulat, que apunta que "borrar la memoria de un pueblo es borrar su existencia", informa la Muestra en un comunicado de este jueves.

El ciclo empieza este jueves en la Filmoteca de Catalunya, en Barcelona, con la presencia de Khadija Habashneh, "cineasta pionera y figura clave" del cine palestino, y un programa doble, 'Tal al-Zaatar' (1977) y 'Children Without Childhood' (1979).

La programación dedicada a Palestina presenta también una selección de películas que abordan su identidad desde diferentes formatos y épocas, y dentro de la sección 'Cine en familia' se proyectarán cortometrajes de animación sobre la vida de niños palestinos en campos de refugiados y zonas de conflicto, como 'Uncle Give Me a Cigarette' y 'A Day in a Tent'.

SIRIA Y EGIPTO

El programa incluye también un espacio dedicado al cine sirio: la directora y periodista Lina presentará el 8 de noviembre su ópera prima '5 Seasons of Revolution', que sigue la trayectoria de la periodista documentando los primeros años de la revolución siria desde la clandestinidad.

Además, el Arts Santa Mònica y el Zumzeig de Barcelona acogerán una selección de filmes y cineforos sobre cine sirio.

También el 8 de noviembre, el director y guionista egipcio Mohamed Rashad presenta en Barcelona 'The Settlement', su primer largometraje de ficción, que disecciona "las estructuras de poder, las relaciones familiares y la precariedad laboral en un Egipto atravesado por las desigualdades".