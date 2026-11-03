Los 19 Premis Gaudí baten su "récord" en largometrajes en catalán candidatos con 21

Archivo - Foto de familia tras la gala de los Premios Gaudí, a 8 de febrero de 2026, en Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 19 Premis Gaudí han batido su "récord histórica" de películas candidatas en catalán con 21 largometrajes de ficción candidatos, en la la primera vez que las candidaturas en esta categoría superan las de los filmes rodados en otras lenguas en una tendencia de crecimiento sostenido durante los últimos años.

Se han inscrito 85 películas (75 catalanas y 10 europeas), incluyendo 21 largometrajes de ficción en lengua catalana, 20 en versión no catalana, 4 películas de animación, 15 documentales, 15 cortometrajes y 10 producciones europeas preseleccionadas, informa este martes la Acadèmia del Cinema Català en un comunicado.

Este miércoles arrancará la primera vuelta de las votaciones para los más de 700 académicos, que estará abierta hasta el 3 de diciembre; la lectura de nominaciones será el 10 de diciembre en La Pedrera de Barcelona, y la gala de entrega se celebrará el sábado 30 de enero.

PELÍCULAS EN CATALÁN

Un total de 21 películas optan a mejor película en lengua catalana, "la cifra más alta en la historia" de los galardones: '11', de Clàudia Serra y Paula Serra; 'Balandrau, vent salvatge', de Fernando Trullols; 'Burundanga', de José Corbacho; 'Corredora', de Laura García Alonso; 'Cowgirl', de Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens; 'Cronos', de Fernando González Molina, y 'Dies d'estiu i pluja', de Mireia Labazuy, Àlex Serra y Clàudia Vila.

Completan la categoría 'Eixam', de Óscar Bernàcer; 'El rastre del llop', de Ángeles Hernández; 'Escape Room 2', de Hèctor Claramunt; 'Eva i Bea', de Nando Caballero; 'Femení singular', de Xavi Puebla; 'Forastera', de Lucía Aleñar Iglesias; 'La memòria de les papallones', de Marta Viña; 'Mala bèstia', de Bàrbara Farré; 'Mallorca confidencial', de David Illundain; 'Quan un riu esdevé el mar', de Pere Vilà Barceló; 'Tanit', de Pep Garrido; 'Un altre home', de David Moragas, 'Viatge al país dels blancs', de Dani Sancho, y 'Viva', de Aina Clotet.

PELÍCULAS EN LENGUA NO CATALANA

En la categoría de mejor película en lengua no catalana, las candidatas son 'A fuego', de Estel Díaz; 'Anoche conquisté Tebas', de Gabriel Azorín; 'Apuntes para una ficción consentida', de Ana Serret Ituarte; 'Bajo el mismo sol', de Ulises Porra; 'Ceniza en la boca', de Diego Luna; 'Citas: la película', de Gemma Farraté; 'El director', de Dani de la Orden; 'El fantasma de mi mujer', de Maria Ripoll, 'El nido', de Hugo Stuven, y 'Hermanos', de Carol Rodríguez Colás y Marina Rodríguez Colás.

El resto de candidatas son 'Ídolos', de Mat Whitecross; 'La buena hija', de Júlia de Paz Solvas; 'Lejos de los árboles', de Meritxell Colell Aparicio; 'Nomad Shadow', de Eimi Imanishi; 'Pizza movies', de Carlo Padial; 'Ruega por nosotros', de Daniel Monzón; 'Salen las lobas', de Claudia Estrada Tarascó; 'The birthday party (El anfitrión)', de Miguel Ángel Jiménez, 'The End of It', de Maria Martínez Bayona, y 'Una pistola, una bala y un oso panda', de Oriol Cardús.

'LA BOLA NEGRA' Y 'EL SER QUERIDO'

Las 10 películas europeas son 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen; 'Hamnet', de Chloé Zhao; 'Kontinental'25', de Radu Jude; 'La bola negra', de Javier Ambrossi y Javier Calvo; 'Little Amelie', de Mailys Vallade y Lian-Cho Han; 'Nouvelle Vague', de Richard Linklater; 'Sound of Falling', de Mascha Schilinski; 'Tres adioses', de Isabel Coixet; 'Turno de guardia', de Petra Biondina Volpe, y 'Valor sentimental', de Joachim Trier.

En la categoría de animación se han inscrito 'Jasmine & Jambo', de Sílvia Cortés Xarrié; 'Monstruosa Mia', de Verene Fels; 'Superthings: la película', de Víctor Monigote, y 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa', de Enrique Gato.

En la de documental, son candidatas 'Bèstia', de Helena Garza Garcia; 'Corren las liebres', de Lorena Ros; 'Historias del buen valle', de José Luis Guerin; 'Indòmita llum', de Luis Sampieri; 'Jaleos', de Isaki Lacuesta; 'La supervivent', de Kike Maíllo; 'La vida és Verdi', de Berta García Lacht; 'Les culpables', de Marta Duran; 'Los cangrejos', de Rubén Seca; 'Miss Jobson', de Amanda Sans; 'Por qué no escribo nada', de Isabel Fernández; 'Qui som', de Salvador Sunyer; 'Siemprevivas', de Mar López Zapata; 'Sucia', de Bàrbara Mestranza y Marc Pujolar, y 'Un arbre és un arbre', de Carlos Marques-Marcet y Aleix Plademunt.

PRESENCIA DE LA MUJER

Los 19 Premis Gaudí muestra una presencia "destacada" de mujeres en los ámbitos de dirección y guion, mientras que la producción continúa siendo el área con una menor representación femenina: las mujeres encabezan la dirección delo 50,9% de los títulos candidatos, el 58,3% de los guiones y el 40,4% en la producción.

El presupuesto medio de los largometrajes de ficción en versión original catalana se sitúa este año en los 2,16 millones de euros, por debajo de la de filmes rodados en otras lenguas, cuya media es de 3,16 millones de euros.

En ficción, los presupuestos de las películas dirigidas por mujeres tienen una media de 2,6 millones de euros, ante los 3,05 millones si lo es por hombres, y en la categoría de documentales el presupuesto medio ha bajado a los 361.771 euros.

La Acadèmia del Cinema Català celebra la noche de este martes la fiesta de candidatos de los 19 Premis Gaudí en la Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona.