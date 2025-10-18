20 detenidos en Catalunya en un nuevo dispositivo del Pla Kanpai contra la multirreincidencia

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

20 personas han sido detenidas en un nuevo dispositivo del Pla Kanpai contra la multirreincidencia en Catalunya, que se realizó la tarde de este viernes y hasta las 3 de la madrugada de este sábado en Terrassa, Sabadell, Manresa (Barcelona), Girona, Salt (Girona) y en el aeropuerto de Girona.

Los 20 detenidos acumulaban 108 antecedentes, informa Mossos d'Esquadra en un comunicado este sábado.

Se han realizado 63 denuncias administrativas diversas, 74 denuncias por tenencia de sustancias, 21 por tenencia de armas, se han producido 19 intervenciones en establecimientos y 3 personas han sido investigadas de forma penal.

En este operativo han participado efectivos de Mossos, Policia Nacional de Sabadell y Girona, Guardia Civil de Girona, Guardias Urbanas y Policías Locales de Sabadell, Terrassa, Girona, Salt, Manresa y Vidreres (Girona) y seguridad privada.

Este es el noveno dispositivo en el marco del Pla Kanpai, que busca dificultar la comisión de nuevos delitos por parte de personas reincidentes.