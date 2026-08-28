20 detenidos en un dispositivo de los Mossos contra la multirreincidencia en Tarragona

Agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Nacional durante un dispositivo del Plan Kanpai en el Camp de Tarragona (Tarragona) que se ha saldado con 20 detenidos - MOSSOS

TARRAGONA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 20 personas e identificado a 547 en el marco de un nuevo dispositivo del Plan Kanpai contra la multirreincidencia efectuado el jueves en diversos municipios del Camp de Tarragona (Tarragona), ha informado el cuerpo policial en un comunicado este viernes.

El despliegue policial, en el que han participado efectivos de policías locales y de Policía Nacional, se desarrolló en dos fases: durante la mañana se efectuaron controles en las principales estaciones de tren y autobús de Tarragona, Reus, Valls y Sant Vicenç de Calders, así como en las localidades costeras de Salou y Cambrils.

Por la tarde, el dispositivo se centró en barrios de Tarragona, Reus, Valls y el Vendrell con una mayor incidencia delictiva, así como en zonas con una alta concentración de personas.

De los 20 detenidos, cuatro tenían requerimientos judiciales pendientes, dos fueron arrestados por tráfico de drogas, cuatro por incumplir una orden judicial, cuatro por hurtos (dos de ellos relacionados con la multirreincidencia), cuatro por robos con fuerza, uno por falsificación documental y usurpación de la identidad y otro por otros ilícitos.

Además, los agentes identificaron a 547 personas, que acumulan un total de 2.251 antecedentes policiales, y localizaron 16 requerimientos judiciales.

44 DENUNCIAS

En el ámbito administrativo, se interpusieron 44 denuncias por tenencia de sustancias estupefacientes, cinco por tenencia de armas prohibidas y cuatro por falta de respeto a los agentes de la autoridad.

También se tramitaron 29 denuncias de tráfico tras detectar a tres conductores sin permiso de conducir o con el permiso retirado, y se inmovilizaron dos vehículos por falta de seguro.

Durante el dispositivo también se inspeccionaron 3 establecimientos, donde se detectaron diversas infracciones administrativas y se intervino una partida de objetos de presunta procedencia ilícita.