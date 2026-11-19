La directora de Turismo de la Cámara de Girona, Cristina Cots, y la presidenta del área de Gestión del Talento, Pepita Perich - CÁMARA DE GIRONA

GIRONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 20 edición de la feria de ocupación TreballemGi contará con ofertas laborales de 89 empresas e instituciones y se trasladará a la Fira de Girona.

La Cámara de Girona ha explicado en un comunicado este jueves que la nueva ubicación ofrece un "espacio más amplio y diáfano que facilita acoger a los centenares de personas que participan".

Está previsto que participen en el encuentro empresas de diferentes sectores económicos, como la industria, el comercio, la logística y los servicios, entre otros.