Unos 200 docentes cortan la Via Augusta de Barcelona para pedir negociar sus condiciones laborales

Publicado: lunes, 1 septiembre 2025 17:25
BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unos 200 docentes catalanes, según la Guàrdia Urbana, han cortado este lunes la Via Augusta de Barcelona entre las 16.30 horas y las 17.00 horas para reclamar a la Conselleria de Educación de la Generalitat negociar unas mejores condiciones laborales.

Los docentes, convocados por los sindicatos educativos Ustec·Stes, CC.OO. Educació CGT Ensenyament y UGT, han cortado la Via Augusta a la altura de la sede de la Conselleria de Educación, edificio frente al que también se han concentrado.

Los docentes han gritado consignas como 'Basta de precariedad' y 'Viva la lucha de la clase obrera' y llevaban carteles en los que se leían frases como 'Vulneración de contrato' y 'Basta de mentiras'.

