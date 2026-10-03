Unos 200 electos locales participan en la 10 Escola de Governs Locals de la ACM

La presidenta de la ACM, Meritxell Budó, en la Escola de Governs Locals - ACM

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha celebrado este viernes y sábado la 10 edición de la Escola de Governs Locals, que ha reunido a unos 200 electos locales en el Món Sant Benet, en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), para reflexionar sobre los retos que deberá afrontar el municipalismo catalán en los próximos años.

En una edición marcada por la proximidad de las elecciones municipales de 2027, la presidenta de la ACM, Meritxell Budó, ha reivindicado el valor de la Escola como un espacio que va más allá de la preparación de estos comicios y que permite "preparar el municipalismo de la próxima década", recoge la entidad en un comunicado este sábado.

En este sentido, ha remarcado que los municipios deberán afrontar retos cada vez más complejos y que es necesario dotar a los gobiernos locales de más herramientas, capacidad y autonomía para darle respuesta.

"Si queremos gobiernos locales fuertes, necesitamos también electos locales reconocidos, protegidos y con las condiciones adecuadas para ejercer su responsabilidad", ha enfatizado, y ha recordado el trabajo que está haciendo la ACM para elaborar y redactar el Estatut de l'Electe Local para contribuir a dignificar esta responsabilidad.

LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN

Bajo el lema 'La fortalesa dels càrrecs electes davant les municipals', la edición ha puesto el foco en las herramientas y capacidades que necesitan los representantes locales para afrontar el tramo final de mandato y preparar el nuevo ciclo municipal.

La escuela ha combinado conferencias, mesas redondas y espacios participativos en torno al liderazgo, la comunicación política, la marca personal y la preparación de las elecciones municipales de 2027, con el objetivo de compartir conocimientos y herramientas.

El economista y profesor de la Universidad de Columbia Xavier Sala i Martín ha pronunciado una conferencia sobre el liderazgo del mundo local ante el reto de hacer un "nuevo país", y también han participado la experta en comunicación interpersonal Teresa Baró y el publicista y especialista en comunicación política Lluís Carrasco.

Además, la mesa redonda 'Les claus per abordar unes eleccions municipals des del manual i l'experiència' ha contado con la participación de los exalcaldes Xavier Trias, Joaquim Nadal y Josep Mayoral.

ESTATUTO DEL ELECTO LOCAL

Uno de los espacios de trabajo de la escuela ha sido el taller participativo sobre el Estatut de l'Electe Local, que ha permitido incorporar directamente la visión de los electos al proceso de elaboración, incorporando la perspectiva de electos de distintos municipios.

Este estatuto tiene como objetivo definir un marco de derechos, garantías y condiciones para el ejercicio de las responsabilidades de los regidores y regidoras, y la ACM ha llevado a cabo un proceso participativo desde el mes de junio con grupos de trabajo, entrevistas personalizadas y encuestas a alcaldes, y esperan presentar oficialmente este estatuto en noviembre.

El vicepresidente primero de la ACM, Isidre Pineda, ha destacado en la clausura de las jornadas que la Escola ha confirmado un "amplio consenso sobre la necesidad de dignificar, proteger y reforzar el ejercicio de los representantes locales".