200 juristas celebran el 130 aniversario de la Revista Jurídica de Catalunya en el ICAB

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Revista Jurídica de Catalunya (RJC) ha conmemorado sus 130 años de historia con una jornada titulada 'La praxis de las reformas procesales: preguntas y respuestas', que se ha celebrado en la sede del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) durante los días 6 y 7 de noviembre y a la que han asistido más de 200 juristas, ha informado el ICAB este viernes en un comunicado.

La inauguración ha ido a cargo del director de la RJC y exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay; la decana del ICAB, Cristina Vallejo, y el presidente de la Acadèmia de Jurisprudència y Legislació de Catalunya, Francesc Tusquets.

Gay ha hecho un repaso por los 130 años de vida de la publicación y ha subrayado el papel participativo de la abogacía y de otros juristas en la revista, una "publicación que ha conocido tres siglos y que tiene un gran futuro por delante".

Vallejo ha destacado que la RJC, fundada por el ICAB y la Acadèmia de Jurisprudència y Legislació de Catalunya, es una herramienta de prestigio corporativo y de preservación del derecho civil catalán, y por ello debe mantenerse, aunque actualizándola y modernizándola.

Tusquets ha añadido que el derecho es producto de la historia y que "es importante destacar que el ICAB y la Acadèmia impulsaron una revista para el estudio jurídico del Derecho y para la defensa del derecho civil catalán y que, además, ha servido para reforzar el vínculo entre ambas instituciones".

LOS MASC

En una de las cuatro mesas de análisis de esta jornada se ha abordado la praxis de la Ley de Eficiencia Judicial, en concreto la aplicación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), las oportunidades y retos que suponen para la abogacía y las costas dentro del ámbito del servicio público de justicia.

En este sentido, se ha puesto de manifiesto que, si bien la Ley de Eficiencia ha establecido el requisito de procedibilidad en los procedimientos civiles y mercantiles, deberían excluirse de los MASC ciertos supuestos concretos como reclamaciones de cuotas impagadas en comunidades de propietarios y procedimientos de desahucio.