2.000 personas según la GU se manifiestan en favor de la vivienda ante un acto de Sánchez en Barcelona

Un grupo de personas durante una manifestación del Sindicat de Llogateres frente al Palau de Congressos de Catalunya
Un grupo de personas durante una manifestación del Sindicat de Llogateres frente al Palau de Congressos de Catalunya - Kike Rincón - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 28 septiembre 2026 21:08
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BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 2.000 personas, según la Guàrdia Urbana de Barcelona, y unas 20.000 según los organizadores, se han concentrado este lunes para exigirle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el decreto ley previsto para este martes garantice un acceso "digno" a la vivienda.

La concentración se ha iniciado sobre las 19.00 horas frente al Palau de Congressos de Catalunya en Barcelona, donde tiene lugar un acto en el que interviene Pedro Sánchez, y minutos más tarde los manifestantes han cortado la Diagonal.

Ha sido en este momento en el que portavoces del Sindicat de Llogateres y del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya han leído manifiestos y han llamado a la ciudadanía a sumarse a la huelga general en caso de que el decreto ley "acabe siendo una farsa".

Los manifestantes han entonado cánticos en favor del acceso a la vivienda y han lanzado proclamas contra el Ejecutivo socialista y contra los Mossos d'Esquadra, que blindan los accesos al Palau.

Sobre las 20.45 horas algunos de los manifestantes han zarandeado las vallas que les separan del cordón policial y amenazan con "ocupar" el Palau de Congressos, donde está previsto que el acto finalice a las 21.30 horas.

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