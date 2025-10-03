Unas 2.000 personas participan en la manifestación en favor de Palestina, que llega a Drassanes

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unas 2.000 personas, según fuentes policiales, participan este viernes en la manifestación en favor de Palestina, que ha llegado cerca de las 20.00 horas a la zona de las Drassanes de Barcelona, después de haber iniciado su recorrido en plaza Urquinaona y haber recorrido Via Laietana, el paseo de Colom, el de Josep Carner hasta llegar a la plaza de la Carbonera.

Al grito de 'Israel asesina, Europa patrocina', 'From the river to the sea, Palestina will be free' y 'Viva la lucha armada del pueblo palestino' han pedido el "boicot a Israel" y la liberación de los miembros de la Global Sumud Flotilla, interceptados por el ejército del país hebreo este miércoles.

Los manifestantes también han pedido el embargo de armas a Israel y el cese de envío de alimentos y otros productos, así como la liberación de la Cisjordania ocupada, según sus proclamas.

De hecho, se han detenido diversas veces ante comercios concretos de Via Laietana, donde han arrojado pintura y han pintado 'grafitis' en las puertas de los establecimientos que, según ellos, colaboran con Israel.

Además, han lanzado petardos frente a la Jefatura Superior de Policía Nacional, blindada por agentes de la Brigada Móvil (Brimo) de los Mossos d'Esquadra.

Al llegar, los manifestantes se han dirigido a la zona de acampada, ante el edificio World Trade Center y la terminal S del Puerto de Barcelona.

RONDA LITORAL BLINDADA

Tal como pasó en la protesta de este jueves por la tarde, agentes de la Brimo han blindado la salida de la Ronda Litoral en las Drassanes, donde los agentes cargaron contra un grupo de manifestantes tras el lanzamiento de diversos objetos.

En este sentido, el Ayuntamiento y el Servei Català de Trànsit (SCT) han anunciado que esta vía está cortada en este punto.