200.000 personas desbordan Passeig de Gràcia en la manifestación feminista de Barcelona

Publicado 08/03/2018 20:13:20 CET

"Estamos haciendo historia", claman en una marcha contra el machismo y el racismo

BARCELONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unas 200.000 personas --según la Guardia Urbana-- han desbordado el Passeig de Gràcia de Barcelona este jueves en una manifestación feminista sin precedentes en los últimos años, que ha clamado contra el machismo y las desigualdades de género, bajo el lema 'Nos paramos para cambiarlo todo', y en defensa del paro internacional y la huelga laboral, de cuidados, de consumo y de estudios.

Pasadas las 18.20 horas, la cabecera, formada por mujeres del movimiento feminista, que ha convocado la marcha, ha empezado a bajar desde el cruce con la calle Rosselló hacia plaza Catalunya, con dificultades por el gran número de personas situadas en los laterales de todo el paseo.

Una hora más tarde, la comitiva ha alcanzado el punto final, mientras la movilización se extendía todavía hasta Jardinets de Gràcia, por encima de la avenida Diagonal, que era el punto de encuentro, y sin que se hayan producido incidentes.

Ha cerrado la comitiva de Vaga Feminista una batucada, y detrás se ha situado el espacio mixto, con representantes de movimientos sociales, sindicatos, plataformas, partidos políticos y ciudadanía.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asistido a la manifestación como ciudadana, tras hacer huelga toda la jornada, de la que se descontará la parte proporcional, como han hecho el resto de las ediles y comisionadas de su ejecutivo.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha asistido a la marcha pero se ha situado en la parte final y ha rechazado hacer declaraciones, porque considera que las mujeres son las protagonistas de esta protesta y "toca escucharlas y quedar en segundo término", han informado fuentes de la institución.

Los secretarios generales de CC.OO. y UGT de Catalunya, Javier Pacheco y Camil Ros, han asistido a la manifestación y han reivindicado que la movilización de este jueves sirva para impulsar la igualdad efectiva.

También han participado representantes de sectores como la enseñanza, la cultura, la sanidad, los medios de comunicación y las entidades sociales, entre las que ha estado la presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector, Francina Alsina.

LUCHA ANTIRACISTA

La marcha ha clamado también contra el racismo y las discriminaciones hacia el colectivo LGTBI, y han podido escucharse lemas como 'Si tocan a una, nos tocan a todas', 'Estamos hasta el culo, de tanto tío chulo', 'Sexo débil, los cojones', 'Vivas nos queremos, ni una menos'.

"Estamos haciendo historia, esto acaba de empezar", han proclamado desde el escenario, a la espera de empezar la fiesta final sobre las 20.00 horas, en la que actuarán artistas como Percudones, Les Impuxibles, Akelarre, Monique Makon, Marinah y 'castelleres', en un acto final en plaza Catalunya.

Han conformado la columna personas de todas las edades, sobre todo mujeres, con caras pintadas, lazos morados y carteles con frases de 'Ni puta ni monja, libre', 'Mujer, me gustas cuando no callas' 'No soy una princesa, soy una guerrera' y 'Mujeres migradas, hacemos huelga', entre muchos otros.