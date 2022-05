2.200 manifestantes el 1 de Mayo en Barcelona según la Guardia Urbana, 8.000 según UGT y CC.OO.

BARCELONA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 2.200 personas, según cifras de la Guardia Urbana, han participado este domingo a mediodía en Barcelona en la manifestación conjunta de CC.OO. y UGT de Catalunya por el Día de los Trabajadores, una cifra que asciende a 8.000 participantes según los dos sindicatos convocantes.

Ambas organizaciones han compartido el lema 'La solución: subir salarios, contener precios, poner fin a las desigualdades' y han celebrado una movilización sin restricciones después de dos años de pandemia de coronavirus.

La manifestación ha comenzado a las 12 en la plaza Urquinaona y los participantes han recorrido la Via Laietana con cánticos de 'No a la precariedad' y 'Sin mujeres no hay lucha obrera', y también han llevado pancartas de rechazo a la guerra en Ucrania.