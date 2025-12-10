Unas 25 ONG recibieron el 81% de donaciones realizadas a través de CaixaBank en 2024

Unas 25 ONG recibieron el 81% de donaciones a través de CaixaBank en 2024, según un informe - CAIXABANK

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 1,2% de ONG (unas 25 entidades benéficas) recibió el 81% de las donaciones realizadas a través de CaixaBank en España en 2024, ya sea a través de domiciliaciones, transferencias y pagos por Bizum o por tarjeta, y un 10% de los donantes asumió la mitad de la recaudación.

Así lo refleja el Informe sobre la Solidaridad en España, elaborado por CaixaBank Research, Fundación La Caixa y la Universitat Pompeu Fabra, que han presentado este miércoles el director de Economía Española de CaixaBank Research, Oriol Aspachs; el 'lead economist' del centro, Josep Mestres; y la economista en el Observatorio de la Fundación La Caixa, María Gutiérrez-Domènech.

El trabajo, que analiza operaciones bancarias anonimizadas y realiza encuestas a sus clientes, profundiza en el comportamiento filantrópico de la población española a través del análisis de las donaciones monetarias a través de la entidad, analizando cuáles son los segmentos más solidarios y a qué causas donan, y se observa al detalle la "ola de solidaridad" que se produjo tras la DANA.

"ALTA CONCENTRACIÓN"

Aspachs ha subrayado que en España hubo una "alta concentración de donativos en muy pocas entidades en el año pasado": el 1% del total de las ONG (unas 25 entidades) recaudó el 80% del total donado, y si se amplía al 5% del total de organizaciones, la cifra escala hasta el 93%.

"Además, constatamos que hay un pequeño grupo, los que llamamos superdonantes (un 10% de la población), que aporta casi la mitad de donaciones y sorprende que el 47% de ellos tiene unos ingresos de entre 20.000 y 40.000 euros, cercanos a la mediana", ha puntualizado.

El informe sostiene que los más adinerados hacen un esfuerzo cuatro veces inferior a las rentas más bajas en cuanto a las donaciones: "No incluimos las donaciones en efectivo ni las que se realizan a través de entidades jurídicas, como empresas o fundaciones, lo que puede sesgar los datos", ha destacado Aspachs.

CAUSAS PRINCIPALES

En 2024, cerca del 90% de los donativos concentraron en cuatro grandes causas: cooperación internacional (38,4%), sanidad (25,5%), servicios sociales (14,8%) y religión (11%), que conforman el 90% de las donaciones a través de CaixaBank.

Las otras cinco causas identificadas (derechos humanos; investigación; medio ambiente, flora y fauna; cultura, arte y humanidades; y educación y universidades) percibieron el 10% de recaudación restante.

CIERTA "DESCONFIANZA" HACIA FILÁNTROPOS

Gutiérrez-Domènech ha especificado que el 84% de los encuestados que han participado en el estudio cree que los donativos ayudan a mejorar la situación de las personas, pero existe cierta desconfianza hacia la verdadera motivación de los filántropos: un 45% cree que responden a un lavado de imagen.

Asimismo, ha indicado que un 73% "cree que es el Gobierno quien tiene que asumir un papel principal para satisfacer las necesidades de la sociedad, no las organizaciones benéficas".

DANA

Sobre la solidaridad durante la DANA que afectó especialmente a la Comunitat Valenciana a finales de 2024, Mestres ha precisado que los autores del informe clasificaron las donaciones a las ONG separando las que se realizaron en España y en el extranjero "para saber si los españoles se comportaban de forma distinta".

"Los españoles se volcaron para donar en las semanas siguientes a la catástrofe, sobre todo se volcaron con donaciones a ONG que estaban sobre el terreno", ha asegurado.

Según el informe, la recaudación de estas ONG locales aumentó en un 45%, al contrario de lo que ocurrió con las que estaban operando en otros proyectos fuera de España.