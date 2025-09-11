Unas 250 personas concentradas frente al TSJC protestan contra la sentencia sobre el catalán

Concentrados protestan frente a la sala del Contencioso Administrativo del TSJC en la via Laietana - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 250 personas se han concentrado este jueves delante de la sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en la Via Laietana de Barcelona, para protestar contra la sentencia que anula parte del decreto de régimen lingüístico educativo.

Los concentrados, convocados por la Assemblea Nacional Catalana, han cortado la Via Laietana portando 'esteladas' y al grito de "Fora, fora, fora la justícia espanyola" y "Sou terroristes", entre otros.

La actriz Carme Sansa ha leído el manifiesto de la ANC contra la sentencia del TSJC, que insta al Govern a "no acatar la sentencia y plantar cara con desobediencia institucional".

Sobre las 16.00 horas, la ANC ha anunciado en un apunte en 'X', recogido por Europa Press, que desconvocaba la concentración, llamando a los concentrados a acudir al Pla de Palau para unirse a la manifestación de las entidades soberanistas que da inicio a las 17.14 horas.

Los concentrados han abandonado en grupo la sede del TSJC en la Via Laietana sobre las 16.30 horas.