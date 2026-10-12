2.500 personas celebran el 125 aniversario del Tibidabo en una "jornada festiva"

Imagen de la tarta del 125 aniversario del Tibidabo, hecha por el pastelero Christian Escribá - TIBIDABO

BARCELONA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parque de atracciones Tibidabo de Barcelona ha celebrado este lunes su 125 aniversario con una "jornada festiva" en la que han participado unas 2.500 personas.

La celebración ha incluido una "gran rúa" protagonizada por personajes emblemáticos del parque, como las marionetas del Marionetarium, las Mascotes, los huéspedes del Hotel 666 y el autómata de 'la Moños', ha informado el Tibidabo en un comunicado.

El pastel de aniversario del parque de atracciones ha ido a cargo del pastelero barcelonés Christian Escribà.

TENIENTES DE ALCALDÍA

La segunda teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona y concejal del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, Maria Eugènia Gay, ha dicho que "el Tibidabo ocupa un sitio especial en la memoria colectiva de muchas familias, que lo han vivido a lo largo de diferentes generaciones".

El tercer teniente de alcaldía y concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha recordado que "la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de adquirir el Tibidabo en el año 2002 permitió garantizar la continuidad de uno de los espacios más queridos y emblemáticos de la ciudad".

Esta conmemoración coincide con una temporada "especialmente significativa", por la inauguración de las letras 'Barcelona' en el mirador del Área Panorámica y por la apertura de la Masia Tibidabo, un nuevo restaurante de cocina catalana situado en el edificio histórico de la Masia, situado en la plaza del Tibidabo y dirigido por el chef Rafa Zafra.