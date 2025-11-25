25N.- Unas 1.400 personas protestan contra la violencia machista en Barcelona y piden protección y recursos

Momento de la manifestación. - LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 1.400 personas, según la Guàrdia Urbana, se han manifestado este martes en Barcelona por el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para reclamar la erradicación de las distintas formas de violencia contra las mujeres y los feminicidios, y reclaman más recursos y protección "reales" para las víctimas.

Las participantes, convocadas por Novembre Feminista, llevaban pancartas en las que se podía leer 'Si yo no quiero tú no puedes' y 'No es un caso aislado, es cosa del patriarcado' y gritaban lemas como 'Viva la lucha feminista'.

La marcha ha comenzado en torno a las 18.30 horas y ha recorrido la Ronda Universitat, Ronda Sant Pere, la plaza Urquinaona, Via Laietana y ha culminado en la plaza Antoni Maura, donde se ha leído el manifiesto del 25N.

Las manifestantes han encabezado la marcha con una pancarta en la que se leía 'Teixim resistències. Lliures, vives i rebels contra les violències masclistes, racistes i colonials' ('Tejamos resistencias. Libres, vivas y rebeldes contra las violencias machistas, racistas y coloniales').

Otros lemas que se han oído durante la marcha eran 'Disculpen las molestias, nos están asesinando', 'Mi cuerpo, mi vida, mi forma de follar no se arrodilla ante el sistema patriarcal', 'Fuera rosarios de nuestros ovarios' y 'Patriarcado y capital, alianza criminal.

En el marco de la manifestación también se han cantado proclamas a favor de los derechos de otros colectivos y temas de actualidad, como por ejemplo 'Ninguna persona es ilegal' o 'Ni guerra que nos destruya, ni paz que nos oprima', 'Que no, que no, que no, que Israel no es un país, es una ocupación', 'Va a caer, va a caer el Estado de Israel' y 'El único terrorista el estado capitalista'.

NOVEMBRE FEMINISTA

En declaraciones a los periodistas, la miembro de Novembre Feminista Rozina Bertran ha remarcado que las violencias machistas "siguen en el orden del día" y ha pedido a las instituciones una ayuda real y efectiva, en forma de financiación pública, para ayudar a las entidades en la lucha contra la violencia machista.

La jurista Marisa Fernández, también del colectivo, ha criticado la "justicia patriarcal y que Catalunya continúa siendo la comunidad autónoma que da menos órdenes de protección", y considera que se deben dar más recursos para que las mujeres puedan identificar estas situaciones como violencias machistas.

MANIFIESTO

En la lectura del manifiesto, Bertran ha insistido en que no permitirán que el machismo, racismo, violencia patriarcal y el capacitismo marquen las vidas de las personas, y ha recordado a las mujeres "que no están hoy porque han sido asesinadas".

Las organizadoras han exigido "responsabilidades claras a administraciones, universidades, servicios sociales, cuerpos policiales y sistemas judiciales" y han reclamado un reconocimiento y abordaje de todas las violencias, así como protección y recursos reales para las víctimas.

"Nos plantamos ante la auge de la derecha y la extrema derecha, que promueve discursos de odio, cuestiona el consentimiento, ataca los derechos sexuales y reproductivos, y nos quiere hacer retroceder en el ámbito doméstico y sumiso", han subrayado.