La C-28 en el Port de la Bonaigua (Lleida) sigue cortada este lunes por riesgo de aludes

LLEIDA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La carretera C-28 sigue cortada este lunes a las 18.20 horas en el Port de la Bonaigua (Lleida) por riesgo de aludes tras las intensas nevadas de este pasado fin de semana, informa el Departamento de Territori de la Generalitat en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

De hecho, se están provocando aludes controlados en este punto para poder limpiar la carretera de nieve correctamente, después de que este domingo por la noche se produjera un alud.

Así, las máquinas quitanieve ya iniciaron sus trabajos este domingo, por lo que se pidió a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios y, en caso de coger vehículo propio, consultar previamente las incidencias en la vía.