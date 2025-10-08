El 28% de viviendas de Barcelona es vulnerable al calor extremo, según un estudio de la UPC

Ciutat Vella y Gràcia tienen baja ventilación cruzada y, por tanto, menor adaptación al calor extremo

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del grupo de investigación en Arquitectura, Energía y Medio Ambiente (AiEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), vinculado a la Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), asegura que el 28% de viviendas de Barcelona es vulnerable al calor extremo.

En la investigación se han caracterizado los edificios residenciales de Barcelona según su capacidad de adaptación al cambio climático y los resultados, que se pueden consultar en un mapa interactivo, muestran "condiciones de desigualdad climática entre diferentes áreas de la ciudad", informa la UPC en un comunicado este miércoles.

La caracterización de los edificios se ha hecho a partir de tres variables deducibles de los datos públicos del catastro, como la compacidad del tejido urbano, el potencial de ventilación cruzada de los edificios y la presencia de aislamiento térmico en fachadas y cubiertas.

Según la investigadora Helena Coch estos factores han permitido identificar la disponibilidad de estrategias de climatización pasiva de las construcciones, "esenciales para mejorar el confort térmico de las viviendas sin aumentar el consumo de energía".

DIFERENCIAS POR BARRIOS

Según el investigador Carlos Alonso, los barrios antiguos con una elevada compacidad, como Ciutat Vella o Gràcia, "tienen un bajo potencial de ventilación cruzada, mientras que los edificios de la parte central del Eixample o las zonas cercanas a Collserola presentan mayor potencial de ventilación", lo que facilita la adaptación a situaciones de calor extremo.

"Las áreas desarrolladas durante la posguerra, por el contrario, presentan edificios sin aislamiento y con un potencial de ventilación natural limitado", añade.

En cuanto al aislamiento térmico, "solo lo tiene el 15%" del parque edificado de la ciudad y se concentra en los distritos de Sarrià y Sant Martí: esto, sumado a un mayor potencial de ventilación cruzada en los edificios, facilita la adaptación a escenarios de clima extremo.

PROXIMIDAD A REFUGIOS CLIMÁTICOS

En el marco del proyecto, también se ha elaborado un mapa interactivo en el que se representan gráficamente las diferentes categorías de los casi 600 refugios climáticos de la red municipal que hay en la ciudad, así como su proximidad a las viviendas.

En este sentido, el 46% de las viviendas barcelonesas se encuentra a un tiempo de desplazamiento a pie inferior a 5 minutos de algún refugio climático, "un primer paso" para lograr el objetivo del 100% planteado en el Pla d'Acció per l'Emergència Climàtica.

De estos refugios, el 45% son espacios naturales, el 35% son espacios climatizados de acceso gratuito y el 20% restante son espacios climatizados comerciales o que requieren un pago para acceder a ellos.

Sants-Montjuïc y Sant Martí son los distritos que tienen más refugios climáticos naturales; Ciutat Vella tiene falta de espacios naturales pero lo compensa con espacios públicos climatizados; y el distrito con menos refugios climáticos es Gràcia.

El estudio se enmarca en el proyecte 'VeUvE: Remansos urbans en barris vulnerables', financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y sus conclusiones "permitirán definir mejor las prioridades y estrategias de actuación de cara a la rehabilitación energética de los distritos y sus edificios".