El 29 DocsBarcelona abrirá con el documental iraní 'A Fox Under a Pink Moon' el 7 de mayo

Imagen de 'A Fox Under a Pink Moon', de Mehrdad Oskouei y Soraya Akhlaghi - DOCSBARCELONA

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El DocsBarcelona inaugurará el 7 de mayo su 29 edición con la película iraní 'A Fox Under a Pink Moon', en la que la artista Soraya Akhlaghi, de 16 años, "documenta sus intentos de huir de Irán, donde vive con su marido abusivo, y reunirse con su madre en Austria".

Dirigido a distancia por el documentalista iraní Mehrdad Oskouei ('Starless Dreams, Sunless Shadows') con las imágenes que Akhlaghi grabó durante 5 años con su móvil, "ofrece un testigo en primera persona de una juventud femenina sometida a circunstancias sociales extremas, con una mirada poco habitual tanto sobre Irán como sobre la crisis migratoria, informa el festival en un comunicado este martes.

La película celebrará su estreno en España dentro del DocsBarcelona después de ganar el Premio a Mejor Película en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA).

Con materiales cotidianos --como barro o cajas de huevos mojadas--, Akhlaghi crea esculturas y "convierte el arte en una forma de procesar su experiencia" y, entre escenas de su vida cotidiana, la película entrelaza arte y realidad como forma de reconstrucción y de imaginación del futuro.

La inauguración del DocsBarcelona se celebrará en los Cines Aribau de Barcelona y contará con la presencia de la protagonista y codirectora del documental, que compartirá con el público su experiencia vital y el proceso creativo detrás del filme.

Para la codirectora artística y jefa de programación del DocsBarcelona, Maria Colomer, 'Fox Under en Pink Moon' retrata "una realidad urgente" del presente con una propuesta cinematográfica original y muy consciente de su lenguaje.

PROGRAMACIÓN

La Sección Oficial del DocsBarcelona 2026 proyectará tres historias que "desafían convenciones y tabúes", como 'Barbara Forever', de Brydie O'Connor, es una inmersión en la vida, obra e impacto cultural de la cineasta Barbara Hammer.

También se verá el documental 'The Woman Who Poked The Leopard', de Patience Nitumwesiga, que narra la historia de Stella Nyanzi, una de las activistas más relevantes de Uganda por los derechos de las personas queer en este país; y 'Mailin', de María Silvia Esteve, que reconstruye la memoria de la directora mientras cuenta un cuento antes de dormir a su hija.

La Sección Visions explorará el impacto de la violencia y su narrativa sobre las comunidades con el documental 'Afterlives' del director Kevin B. Lee, donde aborda la "violencia extremista codificada en los vídeos del Estado Islámico y los esfuerzos de quien resiste su impacto".

Por otro lado, el documental alemán 'Das Deutsche Volk', de Marcin Wierzchowski, mostrará el ataque racista en la ciudad de Hanau: explora durante 5 años las consecuencias para los supervivientes, las familias y la comunidad, y su intento por "recuperar un sentido de pertenencia al país que consideran su casa".