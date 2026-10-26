29 heridos en el accidente de autobús de Fogars (Barcelona) siguen ingresados, 12 en estado grave

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 29 heridos en el accidente de autobús registrado en Fogars de Montclús (Barcelona) siguen ingresados en diferentes centros hospitalarios de Catalunya, de los cuales 12 están en estado grave, ha informado este lunes por la tarde la Conselleria de Salud de la Generalitat en un comunicado.

En el Hospital General de Granollers hay 5 pacientes, uno en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), uno en estado menos grave en esta misma unidad, uno menos grave en la Unidad de Semicríticos, uno menos grave en observación en Urgencias, y uno en estado leve en Pediatría.

En el Hospital Josep Trueta de Girona hay 4 pacientes, uno grave en el área quirúrgica, 2 menos grave en observación en Urgencias y un paciente leve que será dado de alta en breve; en el Hospital Germans Trias de Badalona hay 3 pacientes graves en la UCI y en el Hospital de Mataró 3 estables en la Unidad de Traumatología.

En el Hospital de Sant Pau de Barcelona hay 5 pacientes, uno muy grave, uno grave, dos en estado menos grave y uno leve en Pediatría; y en el Hospital Vall d'Hebron hay 3 pacientes, dos graves en la UCI de Pediatría y uno en observación de Urgencias.

En el Hospital Parc Taulí de Sabadell hay 4 pacientes, uno en estado grave en la UCI y 3 en observación de Urgencias; en el Hospital Mútua de Terrassa hay un paciente en la Unidad de Semicríticos, y en el Hospital de Bellvitge, uno estable procedente de Hospital de Mataró y pendiente de traslado a planta en las próximas horas.