Unas 300 personas lamentan el asesinato de una vecina de Esplugues (Barcelona) ante el consistorio

Concentración en Esplugues (Barcelona) - DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS

El conseller Dalmau y el alcalde Eduard Sanz encabezan un minuto de silencio

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

Unas 300 personas se han congregado este lunes por la tarde ante el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat (Barcelona) para lamentar el asesinato de una vecina del municipio este sábado por la mañana, cuyo presunto autor fue detenido poco después por los Mossos d'Esquadra.

El alcalde del municipio, Eduard Sanz, y el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, han encabezado un minuto de silencio, que también ha contado con la presencia la delegada del Govern en Barcelona, Pilar Díaz, y de representantes políticos del gobierno municipal y cuerpos policiales.

El acto de recuerdo de la víctima ha empezado sobre las 18.00 horas en la plaza de Santa Magdalena, donde las banderas del consistorio ondean a media asta tras el suceso ocurrido el sábado.

RECHAZO A LA VIOLENCIA

Antes del minuto de silencio, Sanz ha rechazado la "brutal e injusta muerte" de una vecina del municipio por parte de un individuo, que ha calificado de indeseable, y ha expresado el apoyo en nombre del gobierno municipal a los familiares de la víctima.

"Somos una ciudad pacífica y queremos seguirlo siendo", ha dicho Sanz, que ha rechazado con contundencia cualquier forma de violencia que se pueda producir en Esplugues y en Catalunya.

En declaraciones a los medios tras el homenaje, Sanz ha afirmado que el minuto de silencio y los dos días de duelo oficiales se han convocado para que la ciudadanía exprese colectivamente su rechazo a estos hechos.

Tras el minuto de silencio, conocidos de la víctima, emocionados y con flores, se han situado ante las puertas del ayuntamiento para conversar con Sanz, donde han permanecido unos minutos hasta poder entrar en el edificio.